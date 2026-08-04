Vuelo fallido: MDZ Ciudadano, despegar y un final feliz para el problema de Juana

Tras la publicación de MDZ Ciudadano, Despegar reintegró a Juana todo lo abonado por el cambio y el nuevo pasaje que debió comprar para regresar a Buenos Aires.

El reclamo de Juana tuvo un desenlace favorable. Después de que MDZ Ciudadano hiciera pública la falla que la dejó sin pasaje de regreso desde Mendoza, Despegar se comunicó con la pasajera y le devolvió la totalidad del dinero que había desembolsado a raíz de aquel viaje frustrado.

La resolución llegó después de varios días de llamados, derivaciones y respuestas que no habían solucionado el problema. En el momento más crítico, Juana debió comprar por su cuenta un pasaje de casi $480.000 para regresar a Buenos Aires. A esa suma se añadían unos $90.000 que ya había pagado por modificar únicamente el tramo de ida, además del valor de la reserva original.

Un cambio de ida que alteró toda la reserva La historia había comenzado con una decisión habitual ante un problema meteorológico. Juana tenía un pasaje de ida y vuelta entre Aeroparque y Mendoza, pero las tormentas eléctricas previstas en Buenos Aires la llevaron a postergar la salida del viernes para el sábado por la mañana. La modificación, gestionada a través de Despegar, debía afectar solamente el primer tramo. En la plataforma, el regreso del lunes a las 17.45 continuaba visible y sin cambios.

Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer el check-in, el sistema de Aerolíneas Argentinas advirtió que existía un inconveniente con la reserva. De acuerdo con el relato de la pasajera, la reemisión había incluido el vuelo de ida, pero no el ticket correspondiente a la vuelta.

La respuesta apareció después de la publicación Juana se comunicó en reiteradas oportunidades con la agencia y, según relató, los operadores admitieron que se trataba de un error en la gestión. Incluso recibió la indicación de presentarse en el aeropuerto para abordar un servicio nocturno que supuestamente ya estaba confirmado. Al llegar al mostrador, la respuesta fue otra: no había reserva ni boleto emitido a su nombre. Sin margen para seguir esperando y con la necesidad de volver, compró un nuevo pasaje por alrededor de $480.000. El gasto inesperado cerró una jornada de incertidumbre en la que pasó de un canal de atención a otro sin obtener una solución efectiva.