Viral: quiso copiar el salto de Charly García en Mendoza y todo terminó mal

El intento de salto como Charly García que salió mal. Preocupó a toda la comunidad de Tik Tok y los comentarios...

Un hombre se lanzó desde una terraza a una pelopincho y salió mal. Su hija, quien compartió el video en Tik Tok, lo tituló "cuando tu papá se cree Charly García", haciendo alusión al famoso salto del cantante ocurrido en Mendoza en el Hotel Aconcagua en el año 2000. El video recorrió TikTok y otras plataformas, y sumó millones de vistas.

El salto al estilo Charly García que salió mal El episodio fue compartido por la usuaria @morena.gasolera.estudio. En las imágenes se ve a su padre subir a una terraza, tomar impulso y tirarse de cabeza hacia el agua. El impacto fue fuerte.El hombre quedó inmóvil y no respondió a los gritos de quienes estaban alrededor.

Según relató la joven en los comentarios, la intención era recrear el salto histórico de Charly García. Sin embargo, tras el golpe, su padre quedó inconsciente. Al recuperar el conocimiento, no recordaba nada de lo ocurrido durante unos 15 minutos, un dato que generó preocupación entre los usuarios.

Personal médico llegó al lugar y lo trasladó en ambulancia para controles. Durante el traslado recuperó la conciencia y fue dado de alta esa misma madrugada. No necesitó tratamientos adicionales, aunque el susto quedó grabado tanto en la familia como en quienes vieron el video.

La publicación explotó en redes. Superó el millón y medio de visualizaciones y alcanzó cerca de 79.000 “me gusta”. Los comentarios reflejaron asombro, ironía y alarma. Muchos apuntaron a la profundidad de la pileta y a la altura del salto, estimada por usuarios en unos tres metros.