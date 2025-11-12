Video íntimo: Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, muestra la lesión que cambió su vida

Paris Jackson reveló en un video viral que sufre una perforación del tabique nasal, secuela que atribuyó a antiguos consumos; afirmó que está cerca de cumplir seis años de sobriedad.

Paris Jackson muestra con la linterna del celular la perforación del tabique y advierte sobre el daño que le causaron las drogas.

Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, llamó la atención en las redes con un video en el que habló de una secuela severa que le dejó su adicción a las drogas. El material, publicado el lunes por la cantante y modelo de 27 años, se viralizó y reabrió el debate sobre los daños que deja el consumo.

Vinculó ese problema de salud con su historia de adicciones y señaló que mantiene casi seis años de sobriedad, tras haber celebrado en enero el quinto aniversario sin drogas ni alcohol.

En la grabación, la joven dirige la linterna de su teléfono hacia la nariz y permite ver una perforación en el tabique. "Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz", dijo Jackson. "Y eso es porque tengo lo que se llama una perforación del tabique, ligeramente diferente a un tabique desviado", agregó. En la misma secuencia, mostró el orificio en el cartílago que separa las fosas nasales.

El video que la hija de Michael Jackson subió a las redes Embed - El video viral de Paris Jackson La artista atribuyó la lesión a consumos del pasado. "Eso es por lo que ustedes creen que es", dijo. “No consuman drogas, chicos”, añadió.

Jackson destacó el impacto que esa etapa tuvo en su vida y dejó una advertencia. "Todos van a tener la experiencia que necesitan tener con la vida. No voy a decirle a nadie qué hacer", dijo. "Pero no lo recomiendo porque arruinó mi vida", remarcó.