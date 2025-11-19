Victoria de los usuarios: Instagram devuelve las Historias Destacadas a su lugar original

instagram revierte una de sus decisiones más criticadas tras el "clamor popular", restableciendo la ubicación primordial de los contenidos esenciales para marcas y creadores.

Instagram ha dado marcha atrás en una de sus decisiones de diseño más controvertidas de los últimos meses: la reubicación de las Historias Destacadas. La compañía ha cedido a la presión masiva de su comunidad y ha devuelto estos íconos a su posición tradicional, justo debajo de la biografía del usuario.

Para millones de personas, las Historias Destacadas no son un simple accesorio, sino la "carta de presentación" de su perfil, sirviendo como catálogo de productos, archivo de recuerdos o condensación de la identidad personal y de marca.

La polémica se desató hace unas semanas, cuando la plataforma decidió unilateralmente mover estos contenidos a una pestaña secundaria e independiente, marcada con un corazón. Este cambio, que muchos percibieron como un intento de priorizar el consumo de video corto al estilo TikTok, generó una oleada de frustración y enfado pocas veces vista.

Las historias destacadas ya no aparecen en el feed de Instagram Las historias destacadas volvieron a aparecer en el feed de Instagram Instagram dio un paso atrás La reubicación supuso una reducción drástica en la visibilidad de un elemento que funciona como un "imán de clics", obligando a los visitantes del perfil a realizar un paso adicional para acceder a información crucial. Este movimiento, no solicitado por los usuarios, ponía en peligro la funcionalidad que tanto esfuerzo había costado organizar a creadores de contenido y negocios.

Por suerte, la compañía ha reconocido su error. La vuelta de las Historias Destacadas a su ubicación tradicional bajo la biografía es considerada una victoria para la comunidad, demostrando que la voz del usuario sigue siendo un factor decisivo en el ecosistema digital.