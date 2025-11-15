Paso a paso: como usar la nueva herramienta de Instagram

Instagram, la app de Meta, continúa apostando a la seguridad y la privacidad de sus usuarios.

Instagram incorporó una nueva función con inteligencia artificial(IA) que promete cambiar la forma en que los usuarios editan sus Reels y Stories. Se trata del botón Restyle, a través del cual los usuarios podrán aplicar efectos, cambiar fondos o agregar o remover los elementos en las imágenes y videos con solo escribir un texto descriptivo.

La actualización ya se encuentra disponible en la última versión de la red social y utiliza los modelos de IA de Meta para realizar ediciones en tiempo real. La nueva funcionalidad se encuentra en la esquina superior derecha del editor de Stories.

Cómo usar la nueva herramienta de Instagram Al ingresar, se puede detallar qué se quiere modificar de la imagen y la IA lo realiza en segundos. También se pueden utilizar efectos preestablecidos en los videos, pensados para quienes prefieren opciones rápidas sin tener que escribir nada. La idea es que todos los usuarios puedan darle un toque más artístico o profesional a sus publicaciones sin usar otras apps.

Para usar la nueva IA, primero hay que actualizar la aplicación a la versión más reciente desde Google Play Store o App Store. Luego, se debe abrir Instagram y acceder a la pantalla de creación de Stories o Reels. Una vez allí, el usuario puede grabar o seleccionar la foto o el video que quiera editar.