Paso a paso: cómo ver una storie de Instagram y pasar desapercibido
Las stories de Instagram son una de las funciones más utilizadas por los usuarios de esta red social.
Una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad es Instagram. Con más de dos mil millones de seguidores, la plataforma se ha consolidado como un punto de encuentro entre personas de todas las generaciones. Su formato simple e intuitivo permite corroborar la elección de los usuarios.
Una de las funciones favoritas son las stories, ese formato efímero que desaparece a las 24 horas de publicarse, ya son una herramienta clave para compartir momentos de manera rápida y directa, y permiten a los usuarios mantenerse conectados con amigos, familiares y hasta celebridades. Sin embargo, no siempre queremos que los demás sepan que vimos su contenido. La curiosidad, el deseo de revisar discretamente lo que alguien publica o simplemente la necesidad de espiar amistosamente a un ex, son situaciones comunes que muchos experimentaron al menos una vez en la vida. Si bien Instagram muestra quién vio cada historia, existen métodos efectivos para mantenerse escondidos y disfrutar del contenido sin dejar rastro.
Cómo ver una storie de Instagram y pasar desapercibido
Estas técnicas funcionan tanto en móviles Android como en iPhone, y van desde simples ajustes en tu teléfono hasta herramientas externas completamente legales que permiten ver historias de cuentas públicas sin registrarse.
Usar el modo avión
- Abrí Instagram y dejá que las historias se carguen por completo.
- Activá el modo avión en tu celular para cortar toda conexión.
- Regresá a la app y mirá las historias que quieras.
- Forzá el cierre de la aplicación antes de reconectarte a Internet.
- Con esto, tu nombre no aparecerá entre los espectadores. Fácil, rápido y 100% discreto.
StoriesIG: tu navegador como espía
- Entrá a storiesig.net.
- Escribí el nombre de usuario de la cuenta pública que quierés mirar.
- Hacé click en stories y listo.
- Además, permite descargar las historias y consultar la fecha de publicación. Funciona tanto en PC como en celular.
InstaStoriesViewer: otra alternativa sencilla
- Accedé a instastoriesviewer.com.
- Escribí el nombre del usuario.
- Mirá o descargá sus historias desde la parte superior de la pantalla.
- Es intuitiva, accesible desde cualquier dispositivo y completamente anónima.