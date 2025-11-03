A los 56 años, Jennifer Aniston le dice sí al amor: quién es su novio

Jennifer Aniston mostró al mundo a su nuevo novio en Instagram. La actriz, siempre discreta con su vida personal, decidió confirmar su romance con Jim Curtis, un coach de vida y especialista en hipnoterapia. Con una simple foto en blanco y negro en Instagram, acompañada por un “Feliz cumpleaños mi amor”, la estrella selló su nueva etapa sentimental.

Jennifer Aniston enamorada Después de meses de rumores, la protagonista de Friends y The Morning Show decidió hacerlo oficial. Curtis, de perfil bajo pero con una carrera reconocida en el bienestar emocional, se convirtió en el centro de atención tras ser presentado por una de las mujeres más admiradas de Hollywood.

JenniferAniston Jennifer Aniston y su novio. Según medios estadounidenses, la relación comenzó hace varios meses, cuando Jennifer Aniston se interesó por los libros de crecimiento personal escritos por Curtis. Un amigo en común los presentó y la conexión fue inmediata. Lo que empezó como amistad se transformó en algo más profundo, y hoy ambos comparten una relación que combina complicidad y calma.

Jim Curtis no es una figura del espectáculo, pero tiene su propio reconocimiento. Es autor de textos sobre bienestar y ofrece talleres de hipnoterapia orientados al equilibrio mental. Su enfoque en la salud emocional parece haber cautivado a la actriz, que en más de una ocasión habló sobre la importancia de cuidar la mente tanto como el cuerpo.