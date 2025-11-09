La hija de Milla Jovovich cumple 18 y sorprende con su parecido
Milla Jovovich presume de su hija en Instagram por su cumple 18 y lo hace con mucho respeto y admiración.
Milla Jovovich celebra la mayoría de edad de su hija con palabras que llegan directo al corazón. Esto abre una nueva etapa para la familia, donde orgullo y emoción se cruzan con la idea de ver crecer a alguien que ya comienza a construir su propia identidad. La actriz compartió su alegría en Instagram y mostró el fuerte vínculo que las une.
Milla Jovovich y su hija de 18
Ever Anderson nació en un hogar rodeado de cámaras, sets de rodaje y trajes de cine. Su madre es una figura reconocida en películas de acción, mientras que su padre trabaja detrás de escena como director. Desde pequeña tuvo contacto con historias, personajes y escenarios que despiertan la imaginación. Y, lejos de sentirse intimidada, pareció sentirse en casa en ese ambiente creativo y exigente.
A sus 18 años, Ever ya está dando pasos concretos en su carrera. Participó en producciones donde mostró gracia, seguridad y una mirada intensa que recuerda mucho a la de Milla en sus primeros trabajos. No se trata solo de herencia física, sino de una mezcla entre carisma y disciplina. Muchas personas la ven como la próxima figura fuerte del cine juvenil, aunque todavía está encontrando su estilo, probando papeles y aprendiendo de cada experiencia.
La relación entre madre e hija destaca por la cercanía. Milla habla de ella con orgullo, pero también con cuidado, evitando presionarla hacia un destino escrito de antemano. En entrevistas ha contado que la observa crecer con paciencia, tratando de ser una guía más que una sombra.