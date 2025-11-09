La hija de Milla Jovovich cumple 18 y sorprende con su parecido

Milla Jovovich presume de su hija en Instagram por su cumple 18 y lo hace con mucho respeto y admiración.

Milla Jovovich celebra la mayoría de edad de su hija con palabras que llegan directo al corazón. Esto abre una nueva etapa para la familia, donde orgullo y emoción se cruzan con la idea de ver crecer a alguien que ya comienza a construir su propia identidad. La actriz compartió su alegría en Instagram y mostró el fuerte vínculo que las une.

Milla Jovovich y su hija de 18 Ever Anderson nació en un hogar rodeado de cámaras, sets de rodaje y trajes de cine. Su madre es una figura reconocida en películas de acción, mientras que su padre trabaja detrás de escena como director. Desde pequeña tuvo contacto con historias, personajes y escenarios que despiertan la imaginación. Y, lejos de sentirse intimidada, pareció sentirse en casa en ese ambiente creativo y exigente.

milla A sus 18 años, Ever ya está dando pasos concretos en su carrera. Participó en producciones donde mostró gracia, seguridad y una mirada intensa que recuerda mucho a la de Milla en sus primeros trabajos. No se trata solo de herencia física, sino de una mezcla entre carisma y disciplina. Muchas personas la ven como la próxima figura fuerte del cine juvenil, aunque todavía está encontrando su estilo, probando papeles y aprendiendo de cada experiencia.