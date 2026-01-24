Verano en Chile: una playa a minutos de Valparaíso perfecta para descansar

Laguna Verde, cerca de Valparaíso, es la playa que enamora en verano por su tranquilidad y paisajes naturales únicos.

Chile ofrece destinos costeros para todos los gustos, pero quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de la ciudad encuentran en Laguna Verde la opción ideal. A pocos kilómetros de Valparaíso, esta playa combina un ambiente sereno, paisajes naturales y la posibilidad de disfrutar del mar sin las multitudes, convirtiéndose en un refugio perfecto para el verano.

Un refugio de calma Laguna Verde es conocida por su atmósfera tranquila y su entorno natural. Rodeada de cerros y vegetación, ofrece un paisaje distinto al de las playas más concurridas de la región. Es ideal para quienes buscan descansar, caminar por la arena y disfrutar de la brisa marina en un ambiente relajado.

Paisajes y actividades en la playa Además de su playa principal, la zona cuenta con miradores que regalan vistas panorámicas del océano Pacífico. Los visitantes pueden realizar caminatas por senderos costeros, practicar fotografía de paisajes y disfrutar de atardeceres inolvidables. Su carácter menos turístico la convierte en un destino auténtico y encantador.

Experiencia local En los alrededores de Laguna Verde se encuentran pequeños restaurantes y puestos donde probar pescados y mariscos frescos, sumando un toque gastronómico a la visita. La cercanía con Valparaíso permite combinar la tranquilidad de la playa con la vida cultural y bohemia de la ciudad portuaria.