Verano en Chile: ¿se puede cruzar la aduana con la tarjeta azul digital?

En verano miles de mendocinos cruzan a Chile. Sin embargo, hay una duda con respecto a la tarjeta azul y la respuesta no muchos la saben.

Con el inicio de la temporada de verano y las vacaciones, una duda recurrente entre los argentinos ha encontrado una respuesta favorable cuando viajan a Chile: la validez de la documentación digital para trámites internacionales.

Verano en Chile Son miles los mendocinos que eligen vacacionar en el país vecino. Según confirmaron autoridades chilenas la Tarjeta Azul digital es válida para cruzar a Chile. Esto significa que los que no son titulares del vehículo no necesitan el trámite por escribano o la tarjeta física, sino que pueden descargar la tarjeta azul a través de Mi Argentina siempre que los autorice el titular del vehículo.

reloj de viña del mar Viña del Mar entre lo más elegido por los mendocinos en verano. El sistema permite que el titular del auto gestione la autorización de forma gratuita y en minutos a través de la sección "Vehículos" en la plataforma Mi Argentina. Una vez que el titular habilita al tercero, la cédula aparece automáticamente en el perfil digital del autorizado.

El consejo de los expertos Aunque en pasos grandes como el Cristo Redentor suele haber señal de datos, la recomendación de los viajeros frecuentes y agentes aduaneros es descargar la credencial o realizar una captura de pantalla del QR antes de llegar a la zona de alta montaña, donde la conectividad puede fallar.