Verano: los lugares más elegidos de la costa para descansar en el 2026, según la Inteligencia Artificial

En verano la costa argentina es uno de los lugares favoritos para el descanso. Mar del Plata está a la cabeza del ranking.

Ya casi termina el año y el verano está en marcha. Muchas familias ya hicieron sus reservas en la costa argentina y tienen elegido el destino para disfrutar de unos días de descanso en familia. Algunos lugares están entre los favoritos.

Vacaciones de verano La Inteligencia Artificial señaló que a la cabeza está Mar del Plata, pero también hubo un avance de “playas gasoleras” en el sur bonaerense. En tanto, Cariló aparece entre los más buscados por el turismo.

Después de Mar del Plata, que es el destino imbatible de todas las edades, aparece Pinamar, elegida por el segmento joven y familias que buscan balnearios con servicios premios.

Estas tranquilas playas están a pocos minutos de Villa Gesell Foto: archivo MDZ El verano está en marcha. Foto: archivo MDZ La tercera opción elegida es Villa Gesell que sigue siendo el refugio de los grupos de amigos y para aquellas familias que buscan precios más relajados.