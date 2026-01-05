Verano 2026: los mejores lugares en Argentina y qué te ofrecen

Argentina tiene un mapa lleno de contrastes y paisajes que esperan por tu pronta visita este verano.

Ríos cristalinos, lagos profundos y cerros pintados te esperan este verano en Argentina. El país despliega un abanico de opciones naturales que transforman tus días en una aventura de paz. Planifica tus vacaciones y mira las opciones:

Los mejores lugares de la Argentina: cuál otro agregarías Bariloche brilla con luz propia bajo el sol de la Patagonia más pura. El lago Nahuel Huapi luce aguas turquesas rodeadas de picos nevados eternos y bellos. Kayak, nado y largas caminatas forman parte de la rutina en este sitio único. Las tardes son tibias pero las noches exigen siempre un abrigo grueso para dormir.

argentina Las sierras cordobesas ofrecen un respiro clásico entre arroyos y mucha piedra lisa. Mina Clavero entrega ollas naturales de agua transparente para nadar sin ningún fin. Balnearios de arena dorada invitan a compartir mates bajo los sauces verdes. Pueblos pintorescos mantienen el ritmo pausado que tanto buscas en las vacaciones lindas.

argentina2 El norte argentino estalla en colores sobre la famosa Quebrada de Humahuaca hoy. Purmamarca parece un cuadro vivo con su cerro de siete tonos distintos allá arriba. Termas de Reyes regala baños tibios en una selva nublada única. La historia de estas tierras se siente en cada camino de piedra ancestral de los pueblos.

argentina3 Ushuaia propone un verano diferente donde el frío nunca se marcha del todo. Caminar hacia lagunas de deshielo resulta un desafío visual lleno de pura magia. El Canal Beagle muestra lobos marinos y pingüinos en su hábitat natural libre y muy salvaje. Navegar por el fin del mundo otorga una paz difícil de encontrar siempre en otros puntos.