Starlink baja todos sus precios en Argentina: ¿conviene pagar el internet satelital de Elon Musk?

El servicio de Starlink lanzó rebajas para sus equipos Mini y Estándar en Argentina. Conocé los detalles de la tecnología para conectarse en cualquier rincón.

La compañía de telecomunicaciones espaciales de Elon Musk anunció una rebaja importante en el costo de sus equipos para el mercado local durante 2026. A través de la web oficial de Starlink, los interesados pueden adquirir las antenas de internet satelital con un descuento que busca facilitar el acceso a la red de alta velocidad en zonas alejadas.

Internet satelital: precios y características de los kits Para quienes viven en el campo o viajan seguido a la Argentina, esta noticia es una excelente oportunidad. El equipo conocido como "Mini", que es más chico y liviano, ahora se consigue por $142.500. Antes de esta movida, el precio era de $189.000. Por otro lado, la antena Estándar, que es la que se usa habitualmente en las casas, bajó de $499.999 a un valor de $374.999. Es una oportunidad para los que necesitan estar conectados donde el cable o la fibra óptica no llegan ni por casualidad.

El kit Mini es muy versátil. Pesa apenas un kilo y un poco más, lo que permite llevarlo en la mochila sin drama. Según los datos técnicos de la empresa, este aparato aguanta temperaturas extremas, desde los 30 grados bajo cero hasta los 50 grados de calor. Además, tiene una función para derretir la nieve automáticamente, por lo que si te vas a la montaña en invierno, no te vas a quedar a pata con la conexión. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos precios son solo por el equipo; la cuota mensual del servicio se paga aparte.

image El nuevo kit de Starlink ofrece una conexión estable en lugares donde los servicios tradicionales no funcionan. Starlink Elon Musk y sus planes para el hogar o para viajeros Elon Musk, el empresario detrás de este proyecto, diseñó diferentes opciones según lo que necesite cada usuario. El plan más común de internet satelital es el "Residencial", que está pensado para una casa fija y promete un funcionamiento estable casi todo el tiempo. Pero la opción que más creció es el plan Itinerante. Este sirve para gente que vive en camionetas, casas rodantes o nómadas digitales que saltan de un pueblo a otro. Lo bueno es que podés pausar el servicio cuando no lo usás y así cuidás el bolsillo.

image Elon Musk: detalles de Starlink el internet satelital con cobertura mundial. Starlink Para que la antena funcione bien, no hay mucha vuelta que darle: necesita ver el cielo despejado. Si tenés un techo con muchos árboles o edificios altos alrededor, la señal se puede cortar. También hay planes para empresas que necesitan prioridad en la red, algo clave para que los datos vuelen incluso en momentos de mucha demanda.