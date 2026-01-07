Argentina no pudo ante la Suiza de Wawrinka y quedó eliminada en cuartos de final de la United Cup

Los bélicos se impusieron 2-1 ante Argentina y avanzaron a las semifinales del certamen donde se verán las caras con el ganador de Chequia y Bélgica.

La serie de cuartos de final de la United Cup entre Argentina y Suiza terminó con derrota para el conjunto albiceleste, que quedó eliminado tras caer en el dobles mixto.

Luego de que la serie quedue igualada 1-1, la dupla suiza compuesta por Belinda Bencic y Jakup Paul se impuso con claridad por un doble 6-3 y cerró la eliminatoria a su favor en Perth.

Argentina quedó eliminada ante Suiza y se despidió de la United Cup La ilusión argentina se había reavivado gracias a una sólida actuación de Sebastián Báez, quien venció en sets corridos a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4. El bonaerense mostró un gran nivel sobre canchas rápidas, sumó su tercera victoria en la semana y emparejó la serie con autoridad, sosteniendo la esperanza de un pase histórico a semifinales.

Sebastian Baez defeats Wawrinka 7-5 6-4 to keep Team Argentina's hopes alive. pic.twitter.com/k3WFBrn7zU — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2026



Sebastian Baez defeats Wawrinka 7-5 6-4 to keep Team Argentina's hopes alive. pic.twitter.com/k3WFBrn7zU — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2026 La jornada, sin embargo, había comenzado cuesta arriba para Argentina. En el primer punto de singles, Belinda Bencic fue contundente ante Solana Sierra, a quien derrotó por 6-2 y 6-2. La suiza mantuvo su rendimiento perfecto en el torneo y le dio la ventaja inicial a su equipo.

Can't stop, won't stop @BelindaBencic defeats Sierra 6-2 6-2 to give Team Switzerland the perfect start in the quarterfinal. pic.twitter.com/f8rFNdy5v4 — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2026 Con la serie 1-1, la definición quedó en manos del dobles mixto, donde Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no pudieron sostener la paridad. La pareja argentina cayó por 6-3 y 6-3 ante Belinda Bencic y Jakub Paul, resultado que le dio a Suiza el punto decisivo y el pase a las semifinales.