United Cup: Argentina debutó con una contundente victoria frente a España

Argentina barrió a España por 3-0 en su debut en la United Cup, el torneo mixto que reúne a los mejores tenistas del mundo y se juega en Australia.

María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi fueron la pareja de dobles que cerró la serie para el triunfo de Argentina. Foto: United Cup.

Argentina le ganó 3-0 a España en la primera fecha del Grupo A de la United Cup, el torneo mixto de tenis que se disputa en la ciudad australiana de Perth. En el RCA Arena, el equipo dirigido por Sebastián Gutiérrez inició el certamen con un contundente triunfo ante su par español, en un grupo que, además, comparte con Estados Unidos.

La serie ante España la abrió el oriundo del municipio bonaerense de San Martín, Sebastián Báez, que le ganó 6-4 y 6-4 a Jaume Munar, en un encuentro que duró una hora y 43 minutos.

Casualmente, había un solo antecedente entre ambos y terminó con el mismo resultado a favor del argentino, en el ATP de Chile hace dos años.

En la segunda partida, la marplatense Solana Sierra tuvo que sufrir más de la cuenta para adelantar a la Argentina en la serie y sellar la victoria en la misma. En tres sets, Sierra venció por 6-4, 5-7 y 6-0 a Jéssica Bouzas.

Solana Sierra United Cup La marplatense Solana Sierra venció a Jessica Bouzas por 6-4, 5-7, 6-0. Getty En el dobles, con la victoria argentina ya sellada, la dupla albiceleste compuesta por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi venció por 7(8)-6(6) y 6-2 a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes.