United Cup: Argentina se clasificó por primera vez a los cuartos de final

Lo que ya era una actuación histórica terminó de confirmarse en la madrugada del martes para Argentina , que logró por primera vez la clasificación a los cuartos de final de la United Cup desde la creación del certamen en 2023.

El equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez avanzó como mejor segundo de la sede Perth, beneficiado por una combinación de resultados que coronó una fase de grupos inolvidable para el tenis nacional.

Tras el contundente triunfo 3-0 ante España y la ajustada caída 2-1 frente a Estados Unidos, el conjunto argentino cerró su participación con un balance global de 4-2 en partidos.

La actuación del plantel integrado por Sebastián Báez , Marco Trungelliti, Solana Sierra , Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo quedó a la espera de lo que ocurriera en el cruce entre Francia e Italia, clave para definir a los mejores segundos.

El desenlace fue favorable: Arthur Rinderknech protagonizó una remontada épica ante Flavio Cobolli, al imponerse por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos match points. Ese triunfo francés impidió que Italia lograra un 3-0 que hubiese dejado fuera a la Argentina, sellando así el pasaje albiceleste a cuartos como el mejor segundo de Perth.

ARGENTINA JUGARÁ LOS CUARTOS DE FINAL DE LA UNITED CUP POR PRIMERA VEZ. Con el triunfo de Rinderknech sobre Cobolli, el equipo argentino aseguró su lugar entre los OCHO MEJORES del mundo. Italia, eliminada. Próximo rival: la SUIZA de Stan Wawrinka y Belinda Bencic.

An epic battle to start the day in Perth!

De esta manera, Argentina rompió una barrera histórica luego de haber quedado tercera en su grupo en las ediciones 2023 y 2025, mientras que en 2024 no había participado del torneo.

Suiza, el próximo rival de Argentina en la United Cup

El próximo desafío será ante Suiza, que finalizó primera en su grupo con triunfos frente a Italia y Francia y apenas cedió un punto en toda la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth y tendrá como principales figuras a Stan Wawrinka y Belinda Bencic.

Con Estados Unidos enfrentando a Grecia y Australia aguardando al ganador del Grupo F, Argentina ya se aseguró un lugar entre los ocho mejores del torneo. Pase lo que pase, la clasificación a cuartos marca un antes y un después para el equipo nacional en la United Cup, que ahora buscará prolongar su sueño en suelo australiano.

Here we go! The Quarterfinalists for Perth have been set



Day Session: USA v Greece

Night Session: Switzerland v Argentina



Who progresses to Sydney?

