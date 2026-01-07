La Justicia argentina ratificó su competencia en la causa por violación a los Derechos Humanos en Venezuela contra un ex alto funcionario de Nicolás Maduro

La Cámara Federal Porteña confirmó que Comodoro Py está habilitado para investigar a Justo José Noguera Pietri acusado de realizar torturas y secuestros por orden del mandatario venezolano.

La Cámara Federal Porteña convalidó la continuidad de la investigación judicial en la Argentina contra Justo José Noguera Pietri, antiguo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y rechazó el pedido de exención de prisión formulado por su defensa.

Los jueces de la Sala I del tribunal de alzada, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, sostuvieron que los hechos bajo análisis revisten “extrema gravedad”, encuadran en presuntas violaciones a los derechos humanos y habilitan la aplicación del principio de jurisdicción universal.

Los camaristas descartaron el planteo de la defensa de Noguera Pietri a cargo de Fernando Sicilia quien había cuestionado la competencia de la Justicia argentina y solicitado que el caso fuera remitido a la Corte Penal Internacional. Según el fallo al que tuvo acceso MDZ, el mismo ya había sido analizado y rechazado con anterioridad, y no se aportaron elementos nuevos que justificaran un cambio de criterio.

Jurisdicción universal y el riesgo de ataques sistemáticos Para los magistrados, los delitos denunciados "generarían lesiones a derechos humanos fundamentales" y requieren una respuesta judicial sin dilaciones. Por otra parte, aclararon que su postura no impide que la Corte Penal Internacional avance en eventuales investigaciones y dejaron abierta la posibilidad de revisar la competencia si se comprobara que existe un proceso en curso ante ese organismo, a fin de evitar una doble persecución penal.

En relación con la exención de prisión, los jueces Bruglia y Bertuzzi ratificaron lo resuelto por el magistrado Sebastián Ramos en primera instancia y por la propia Cámara en pronunciamientos previos y recordaron que Noguera Pietri se encuentra en libertad en Venezuela y seguiría vinculado a estructuras de poder. Además indicaron que la imputación provisoria describe un “panorama de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil venezolana” desde 2014 y consideraron que conceder la exención “resulta inviable”.