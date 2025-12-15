Vacaciones 2026 en Brasil y Uruguay: cómo pagar con el celular y evitar el efectivo

El verano empuja a miles de argentinos hacia las rutas y los aeropuertos en el exterior, principalmente a Brasil y Uruguay , con ese movimiento aparece un dilema repetido: cuánto efectivo conviene llevar y dónde cambiar. En ese contexto, una alternativa gana terreno por simpleza.

Desde el celular , con la billetera digital de Mercado Pago, ya se puede abonar en dos destinos clave sin tener que caminar con fajos ni buscar casas de cambio a última hora. La promesa es concreta: pagar como en casa, pero del otro lado de la frontera, con procesos que se apoyan en herramientas locales.

En territorio brasileño, la clave es Pix, el sistema de pagos más extendido del país. La novedad es que el turista argentino puede usar esa red desde Mercado Pago y pagar en reales con el dinero que tiene disponible en su cuenta en pesos.

La operación se resuelve en segundos y aplica en comercios formales, puestos pequeños, ferias e incluso paradores de playa. La lógica es parecida a un pago con QR: el cliente confirma el importe y el débito se realiza al instante.

Del lado uruguayo, el mecanismo funciona de otra manera. En este caso, la compra se realiza con las tarjetas que el usuario tenga asociadas en su cuenta. La propuesta apunta a evitar fricciones: el turista no necesita llevar efectivo para gastos cotidianos y puede cubrir desde un supermercado hasta una salida gastronómica sin cambiar el hábito de pago.

El movimiento turístico explica parte de la apuesta. Según cifras difundidas por Embratur, cerca de tres millones de argentinos viajaron a Brasil entre enero y octubre del año en curso, con un salto interanual fuerte. Para la temporada 2026, además, se proyecta una suba de vuelos entre ambos países, con más frecuencias semanales, miles de operaciones y una oferta de asientos en aumento. En Uruguay, la expectativa también es alta. El Ministerio de Turismo reportó más de 1,6 millón de ingresos de argentinos en los primeros tres trimestres de 2025 y el país sostiene incentivos como la devolución total del IVA en hotelería y gastronomía para consumos con tarjetas emitidas en el exterior.

Para quienes elijan Brasil, hay un puñado de pasos simples que ordenan el uso. Primero, se paga escaneando el QR del comercio desde la app, con una opción específica para Pix. Si el local no tiene QR visible, existe un plan B: el vendedor puede compartir una “clave Pix” (por ejemplo, número de celular, mail o identificador fiscal) y el pago se completa ingresando ese dato. El usuario ve el monto en reales y, al mismo tiempo, el equivalente en pesos antes de confirmar. No hace falta llevar tarjetas físicas si se elige usar el saldo de la cuenta: el débito se ejecuta en el momento.

Detalles a tener en cuenta

Hay otros detalles que suman para el día a día. No se requiere un aviso previo del viaje ni gestiones especiales para activar la función. Además, se puede consultar la cotización del día desde el canal de ayuda dentro de la aplicación. Y, en la práctica, Pix funciona casi como un idioma común en Brasil: aparece en negocios grandes, kioscos, bares, mercados y puestos costeros, lo que evita la dependencia del efectivo en situaciones donde antes era casi obligatorio.

En definitiva, el cambio no es solo tecnológico: es de rutina. Pagar con el teléfono reduce el riesgo de andar con dinero encima, acelera compras pequeñas y permite tener más control del gasto, porque cada operación queda registrada. Para el turista argentino, la ventaja es clara: cruzar la frontera sin sumar un problema extra al equipaje. Y en destinos donde el verano se vive en movimiento, esa comodidad se vuelve parte del viaje.