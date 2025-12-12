Sangre en Brasil: salió de la cárcel tras asesinar a un niño y lo mataron en plena calle

Un estremecedor hecho tuvo lugar en Brasil , cuando un hombre fue asesinado en plena calle un día después de salir de prisión. Se trata de João Ferreira da Silva , un individuo que había sido condenado por la violación y asesinato de un niño de 9 años, en 2005.

El crimen ocurrió el miércoles por la mañana en la ciudad brasileña de Sinop, en el estado de Mato Grosso. Las imágenes quedaron registradas por una cámara de seguridad y el video trascendió en las últimas horas.

En el video se observa cómo dos hombres encapuchados se acercan a Ferreira da Silva, que llevaba una remera blanca, lo empujan y uno de ellos le dispara varias veces. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente de la escena.

Tras el crimen, la Policía acordonó la zona y halló al menos tres casquillos de bala en el lugar. Las autoridades están tratando de identificar a los autores del asesinato y de determinar si este acto violento tiene relación con la reciente salida de prisión de Ferreira da Silva. El motivo de la muerte aún no ha sido esclarecido, aunque la posibilidad de un ajuste de cuentas por su condena ha sido mencionada en los medios locales.

En octubre de 2005, João Ferreira da Silva llevó al pequeño Bruno Aparecido dos Santos, de entonces 9 años, a una obra en construcción, donde lo agredió, abusó sexualmente y mató. Tras cometer el crimen, enterró el cuerpo del niño en un terreno cercano. La desaparición de Bruno fue denunciada por su familia el mismo día, lo que desató una extensa búsqueda.

nene asesinado en brasil Bruno Aparecido dos Santos fue asesinado en 2005. X

Diez días después del asesinato, Ferreira da Silva fue detenido tras intentar atacar a otro niño en una zona cercana. Durante la investigación, la policía halló pruebas que lo vinculaban con el caso, como canicas que pertenecían a la víctima. Tras ello, el acusado confesó el crimen, indicando el lugar donde había enterrado el cadáver.

La indignación pública por el asesinato fue tan fuerte que unas 500 personas intentaron linchar a Ferreira da Silva en la comisaría. Debido a la tensión, fue trasladado a otra ciudad, Cuiabá, donde logró escapar temporalmente, pero fue recapturado horas después en una terminal de autobuses.

Un final violento tras años de condena

En 2008, Ferreira da Silva fue condenado a 42 años de cárcel por el asesinato de Bruno. En otro juicio, se le impuso una sentencia adicional de 10 años por otro caso de abuso. Sin embargo, durante su proceso judicial, Ferreira da Silva cambió su declaración inicial, alegando no recordar si había cometido el crimen. A pesar de sus declaraciones ambiguas, su condena permaneció intacta.