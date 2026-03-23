Una serie de terror que cuesta ver por lo perturbadora que es

A esta serie de terror la crítica la comparó con Stephen King y cuesta ver por lo perturbadora que es. Da miedo de verdad.

"Them" no es una serie de terror común. Los Emorys son una familia negra que se muda a un barrio residencial blanco de Los Ángeles en 1953. Desde el primer día, los vecinos los acosan: amenazas, humillaciones, violencia sistemática y una hostilidad que no se esconde. Eso ya sería suficiente para una serie perturbadora.

Esta serie da miedo de verdad Pero dentro de la casa también hay algo. Una presencia que no tiene explicación y que va directo a las heridas de cada integrante de la familia. El horror también viene de afuera: racismo sin filtro en pantalla.

serie "Them" es terror en estado puro. Las escenas de acoso racial son tan crudas que varios críticos advirtieron en sus reseñas que la serie es difícil de ver. No por el terror sobrenatural, sino por la violencia social que muestra. The Guardian la describió como una de las series más incómodas del año en su estreno. Esa incomodidad es intencional y es parte del mensaje.

El horror que viene de adentro: una presencia que conoce tus miedos La entidad que habita la casa se adapta a cada personaje, usa sus traumas, sus culpas y sus recuerdos más dolorosos como armas. Eso la hace más aterradora que cualquier monstruo. Es el mismo recurso que usa Stephen King en sus mejores obras.