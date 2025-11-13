Una serie de Netflix intrigante y con mucha acción

Esta serie de Netflix se gana un lugar entre las producciones más intensas del catálogo de Netflix. Es una serie para quienes disfrutan del suspenso.

Netflix sorprende con esta historia que atrapa desde el primer minuto. “Santo” es una serie que tiene acción, suspenso y tintes de terror, centrada en la persecución del narcotraficante más buscado del mundo. Lo curioso es que nadie ha visto su rostro, lo que convierte cada capítulo en una cacería.

Netflix y una historia de mucha acción La trama sigue a dos policías que trabajan en extremos opuestos del Atlántico: Cardona, interpretado por Bruno Gagliasso, y Millán, a cargo de Raúl Arévalo. Ambos son distintos en carácter, métodos y principios, pero el destino los une en una misión en la que tendrán que confiar el uno en el otro. En esta historia, la desconfianza es tan peligrosa como el enemigo.

netflix2 La serie no da respiro. Las escenas de acción se entrelazan con momentos de duda, traición y miedo. La presencia de Santo, aunque nunca se muestra, domina la pantalla a través del miedo que provoca en todos los personajes. Cada pista parece acercarlos al objetivo, pero también los hunde más en una red de corrupción y violencia que parece no tener fin.