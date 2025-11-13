El thriller italiano de Netflix que se volvió furor con más de 50 millones de visualizaciones

Con solo seis episodios, esta serie de Netflix se convirtió en una de las más vistas de la plataforma y promete mantenerte al borde del sillón.

Más de 50 millones de personas ya vieron Sara, la mujer en las sombras, el fenómeno europeo que conquista Netflix. Foto: Archivo

Netflix sigue sorprendiendo con producciones europeas que conquistan al público de todo el mundo. En esta ocasión, Sara, la mujer en las sombras logró colarse entre los títulos más vistos del año, con más de 50 millones de visualizaciones y una puntuación del 80 por ciento en Rotten Tomatoes.

Un thriller adictivo y lleno de misterio La historia sigue a Sara, una exagente secreta interpretada por Teresa Saponangelo, que lleva una vida tranquila hasta que la muerte de su hijo la obliga a volver a la acción. A partir de ese momento, comienza una investigación que la conduce a descubrir una red de asesinatos y conspiraciones más grandes de lo que imaginaba.

Lejos de ser una historia de venganza simple, Sara, la mujer en las sombras combina suspenso, drama y emoción, con una narrativa que atrapa desde el primer capítulo. Su ritmo ágil y los constantes giros la convierten en una de esas series que se pueden ver de un tirón en una tarde.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 14.35.07 Solo tiene seis episodios, pero Sara, la mujer en las sombras ya es una de las series más adictivas de Netflix. Foto: Archivo Creada por Mario Cristiani, Donatella Diamanti y Giovanni Galssi, la serie cuenta además con las actuaciones de Carmine Recano, Chiara Celotto, Antonio Gerardi, Massimo Popolizio y Flavio Furno.