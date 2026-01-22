Una película de venganza vikinga en Netflix con una actriz argentina

No hay paz en el norte. Esta película desde la primera escena deja en claro que es una historia tremenda. En Netflix se esconde esta épica vikinga cruda, intensa y visual. Además, cuenta con una actriz argentina que suma peso y magnetismo a un relato marcado por la venganza.

Una película vikinga sobre la venganza The Northman o El hombre del Norte presenta la historia de Amleth, un joven príncipe que ve cómo su mundo se derrumba en una noche. Su tío asesina a su padre, toma el trono y secuestra a su madre. Ese momento define su destino. El dolor se convierte en juramento y el tiempo solo afila su sed de justicia.

netflix2 Veinte años después, Amleth regresa como un guerrero temido. Su vida se reduce a un objetivo: vengar la traición que destruyó a su familia. La película muestra un viaje oscuro, lleno de rituales, violencia y creencias ancestrales. Cada paso está guiado por la memoria y el honor, dos fuerzas que dominan su camino.

Uno de los puntos que más llama la atención es la presencia de Anya Taylor-Joy. La actriz, nacida en Argentina, interpreta a una joven esclava con un rol decisivo. Su personaje aporta misterio y profundidad emocional.