Una obra para construir una autopista terminó sacando a la luz una antigua ciudad celta con oro y joyas

Durante los trabajos previos para la futura autopista D35, en República Checa, arqueólogos hallaron un gran asentamiento de época con objetos de gran valor.

La traza de una futura autopista en República Checa dejó al descubierto un asentamiento de época La Tène vinculado con los celtas.

Lo que iba a ser una obra de infraestructura terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos arqueológicos más llamativos de los últimos tiempos en Europa central. En la traza de la futura autopista D35, cerca de Hradec Králové, un equipo de arqueólogos identificó un asentamiento de época La Tène, período que suele asociarse de manera tradicional con los celtas.

Según informaron el Museo de Bohemia Oriental y la Universidad de Hradec Králové, la localización no tiene comparación en Bohemia por su escala y por el tipo de materiales recuperados. Los especialistas sostienen que funcionó como un centro regional de comercio y producción conectado con rutas de larga distancia, algo que se apoya en la aparición de ámbar, monedas de oro y plata y evidencias de fabricación de cerámica de alta calidad. La etapa más intensa de ocupación fue ubicada en el siglo II antes de Cristo.

En el lugar aparecieron monedas celtas, matrices de acuñación, fragmentos cerámicos, bases de viviendas, estructuras de producción y lo que los arqueólogos interpretan como una o dos posibles áreas de culto. Para los investigadores, no se trata de un asentamiento común: por su potencial, se acerca a las grandes aglomeraciones centrales conocidas en otras zonas de Europa central.

Universidad de Hradec Králove 2 La futura autopista D35 permitió descubrir un gran asentamiento celta que, por su tamaño y estado de conservación, no tiene comparación en Bohemia. Universidad de Hradec Králove Una autopista, pero hacia el pasado Uno de los datos que más llamó la atención fue su tamaño. Tomáš Mangel, uno de los investigadores, explicó que los asentamientos de ese período solían ocupar apenas unas pocas hectáreas, mientras que este conjunto alcanza aproximadamente 35 hectáreas. También señaló que la zona excavada permite reconstruir casi por completo cómo funcionaba este tipo de centro, algo inusual incluso en términos europeos.

Los trabajos también permitieron detectar una intensa actividad artesanal y comercial. El equipo encontró cientos de monedas de distintos valores y diez hornos alfareros muy bien conservados, una cifra que la universidad presenta como récord en Bohemia. Para los investigadores, eso muestra que allí no solo se fabricaban objetos para consumo doméstico, sino también bienes destinados al intercambio o a la venta.