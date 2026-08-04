Una de las películas más delirantes de Martin Scorsese está en HBO Max y dura menos de dos horas

Martin Scorsese no solo construyó su carrera alrededor de mafiosos y crímenes, sino que también exploró géneros más extraños. En HBO Max se encuentra After Hours, una de sus películas más vertiginosas, disponible como HBO Max .

Estrenada en 1985 y con una duración de apenas 97 minutos, esta comedia negra sigue a Paul Hackett, un solitario empleado de oficina interpretado por Griffin Dunne. Su rutinaria vida cambia cuando conoce a Marcy, una misteriosa mujer que lo invita a visitarla en el barrio neoyorquino de SoHo.

Lo que comienza como una cita aparentemente inofensiva se transforma rápidamente en una sucesión de situaciones cada vez más absurdas. Paul pierde su dinero, queda atrapado lejos de su casa y comienza a cruzarse con personajes excéntricos mientras intenta desesperadamente regresar a salvo .

Cada nuevo encuentro empeora su noche. Artistas, camareras, ladrones, músicos y vecinos desconfiados aparecen en su camino, haciendo que las calles de Nueva York se conviertan en un laberinto del que parece imposible escapar. Scorsese combina humor negro, tensión y una sensación permanente de paranoia para construir una historia tan incómoda como entretenida.

La película de Martin Scorsese convierte una noche común en una pesadilla tan absurda como inolvidable.

Griffin Dunne encabeza el reparto junto a Rosanna Arquette, Linda Fiorentino, Teri Garr, John Heard y Catherine O’Hara. El elenco acompaña el ritmo frenético del relato con personajes impredecibles que hacen que la pesadilla del protagonista se vuelva cada vez más surrealista.

Considerada con el paso del tiempo como una película de culto, After Hours también recibió reconocimiento internacional. El trabajo de Scorsese fue premiado como Mejor Dirección en el Festival de Cannes de 1986, confirmando que esta producción aparentemente pequeña ocupa un lugar especial dentro de su filmografía.

Con menos de dos horas de duración y una historia que no da respiro, After Hours es una excelente opción para quienes buscan descubrir un costado diferente de Martin Scorsese. HBO Max ofrece la oportunidad perfecta para recuperar esta inquietante y divertida joya de los años 80.