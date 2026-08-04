Olvida los 500 abdominales: solo necesitas 4 ejercicios para marcar tu cintura

Adiós a las rutinas interminables: así se marca el abdomen de forma real con estos 4 ejercicios sin lesiones.

Los ejercicios que te ayudarán a tonificar el abdomen Foto: Archivo

Un abdomen marcado se logra con buena técnica. La fuerza real de la zona media depende de la calidad del esfuerzo y no del número exagerado de repeticiones. Estos 4 ejercicios fortalecen el core.

Los ejercicios que te ayudarán a marcar el abdomen Foto: Archivo La rutina clave para definir el abdomen Para marcar la zona abdominal no necesitas hacer "500 abdominales" en cada sesión. Un entrenamiento bien enfocado fortalece tu core, mejora tu postura diaria y te ayuda a cumplir tus metas.

La plancha destaca como el movimiento estático para iniciar cualquier rutina. Mantener la postura recta activa la musculatura profunda y protege la columna vertebral frente a lesiones.

Las elevaciones de piernas son perfectas para tonificar la parte inferior de la barriga. Al subir y bajar las extremidades de forma controlada evitas molestias molestas en la espalda baja.

Los escaladores también son un toque de resistencia cardiovascular muy efectivo. Este trabajo continuo quema grasa corporal mientras fortalece cada músculo de la zona abdominal.