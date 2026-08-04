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El tratamiento intensivo para los talones agrietados con solo dos ingredientes

Pon esto en tus pies antes de dormir. Di adiós a las grietas en los talones con este truco nocturno de dos ingredientes.

Julián Martínez

Con estos sencillos remedios naturales, mantener unos pies hermosos y saludables resulta sencillo. Foto: Archivo
Con estos sencillos remedios naturales, mantener unos pies hermosos y saludables resulta sencillo. Foto: Archivo

Tus pies gastados tienen una solución muy rápida. Sanar la piel dura y reseca de los talones no requiere gastos altos ni productos complejos.

La mezcla nocturna para suavizar los pies

El remedio consiste en un tratamiento intensivo de noche para suavizar e hidratar la piel con grietas. La combinación de vaselina con jugo de limón crea una pasta protectora de gran potencia. Esta preparación casera es una base humectante que renueva el tejido.

Logra suavizar la piel de tus pies con un tratamiento a base de vaselina y lim&oacute;n

Logra suavizar la piel de tus pies con un tratamiento a base de vaselina y limón

El limón remueve las células muertas mientras elimina bacterias acumuladas en las grietas. Por su parte, la vaselina atrapa la humedad y ablanda los callos más difíciles.

Basta con aplicar una capa generosa de la mezcla sobre los talones limpios en las noches. Colocar unos calcetines de algodón ayuda a fijar el producto y evita manchar las sábanas.

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