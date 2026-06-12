Una auténtica comida italiana: focacca cuatro quesos, fácil y en pocos pasos
Una deliciosa focaccia cuatro quesos, fácil de preparar en casa, combina una miga esponjosa con una corteza dorada y un sabor intenso.
La focaccia cuatro quesos es una propuesta irresistible para los amantes del queso y las masas caseras. Esta receta combina una miga esponjosa, una corteza dorada y una mezcla de quesos que aporta cremosidad y un sabor intenso en cada bocado, convirtiéndola en una excelente opción para compartir.
Originaria de Italia, la focaccia cuatro quesos es una elaboración que destaca dentro de la cocina mediterránea por su sencillez y versatilidad. Puede servirse como aperitivo, acompañamiento o plato principal junto a una ensalada fresca, adaptándose a diferentes ocasiones. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Italiana
Ingredientes
- 500 g de harina de fuerza
- 10 g de levadura seca
- 300 ml de agua tibia
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 100 g de mozzarella rallada
- 100 g de mozzarella rallada
- 100 g de queso provolone rallado
- 80 g de queso azul desmenuzado
- 100 g de queso parmesano rallado
- 2 cucharadas de aceite de oliva (para la cobertura)
- Romero fresco a gusto
- Sal gruesa a gusto (para la cobertura)
Pasos
- Mezclar la harina de fuerza con la levadura seca. Agregar el agua tibia, el aceite de oliva y la sal. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Cubrir y dejar levar hasta que duplique su volumen.
- Colocar la masa en una fuente aceitada y estirarla suavemente con las manos. Dejar reposar durante 20 minutos más.
- Presionar la superficie con las yemas de los dedos para formar los clásicos huecos de la focaccia. Rociar con las 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Distribuir la mozzarella rallada, el queso provolone rallado, el queso azul desmenuzado y el queso parmesano rallado sobre toda la superficie. Añadir el romero fresco y una pizca de sal gruesa.
- Hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos, o hasta que la masa esté dorada y los quesos fundidos.
- Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir tibia para disfrutar al máximo de la textura y el sabor de los quesos.