Una auténtica comida italiana: focacca cuatro quesos, fácil y en pocos pasos

Pasos

Mezclar la harina de fuerza con la levadura seca. Agregar el agua tibia, el aceite de oliva y la sal. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Cubrir y dejar levar hasta que duplique su volumen.

Colocar la masa en una fuente aceitada y estirarla suavemente con las manos. Dejar reposar durante 20 minutos más.

Presionar la superficie con las yemas de los dedos para formar los clásicos huecos de la focaccia. Rociar con las 2 cucharadas de aceite de oliva.

Distribuir la mozzarella rallada, el queso provolone rallado, el queso azul desmenuzado y el queso parmesano rallado sobre toda la superficie. Añadir el romero fresco y una pizca de sal gruesa.

Hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos, o hasta que la masa esté dorada y los quesos fundidos.