Un caso que conmocionó a Argentina será llevado a la pantalla: la historia real

El infierno en Entre Ríos. La serie basada en el caso que calló a Argentina. La verdad del convento que llega a HBO Max.

El silencio de la fe a veces esconde un infierno. Un caso de abuso en un convento en Argentina conmocionó al país hace años. Esta dramática historia real ahora se transforma en una serie. El rodaje de Cautiva se lleva a cabo en los estudios de Flow y HBO Max en el barrio de Flores, Buenos Aires.

Un caso que conmovió a Argentina El estreno de la producción, que consta de seis episodios, está programado para el año 2026. Cautiva es protagonizada por las actrices Carolina Kopelioff y Lorena Vega. La ficción narra la dolorosa historia de una joven novicia.

hb0 La protagonista, Clara, entra a un convento de clausura en el siglo XXI. Pronto, su profunda devoción se convierte en un calvario personal. El maltrato es infligido por Cecilia, la temida madre superiora del lugar.

argentina La batalla legal La serie se basa en el caso de Silvia Albarenque, una excarmelita descalza del convento de Nogoyá. Su experiencia salió a la vista pública en el año 2016. Esto fue gracias a una investigación periodística de Daniel Enz.

La producción asume el gran reto de contar la supervivencia de Clara. Después de quince años de aislamiento, su estado físico y anímico es deplorable. Sin embargo, ella consigue huir para comenzar una batalla legal.