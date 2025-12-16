Un abono líquido de cocina para tener paltas más grandes en 2026

Un abono casero a base de garbanzos se volvió tendencia entre aficionados del jardín, pero su éxito depende de cómo se prepara y de no descuidarlo.

El palto suele ser una promesa. Crece con fuerza. Se llena de hojas. Y, de repente, se estanca. La floración llega tarde o las paltas salen chicas. En ese punto aparecen recetas caseras y consejos de vecino. Uno de los más repetidos propone un abono líquido hecho con garbanzos.

La idea es simple: sumar un “plus” nutritivo para empujar el desarrollo del árbol y acompañar una cosecha mejor en 2026. No es magia. Es un complemento. Y hay que usarlo con criterio.

Lo que el palto realmente necesita para dar buena fruta Antes de cualquier truco, conviene entender qué sostiene la producción. En el cultivo del aguacate, los nutrientes con mayor peso suelen ser nitrógeno y potasio. También entran en juego calcio y magnesio, que pueden limitar la respuesta del árbol si el suelo es pobre o si el riego no acompaña. Cuando la planta está en maceta, el margen de error se reduce. Un exceso de fertilizante o un sustrato compacto se nota rápido. Y si hay encharcamiento, las raíces sufren. En ese contexto, cualquier abono líquido puede empeorar la situación.

Identifica con facilidad las paltas maduras y no tires más el dinero. Foto: Hogarmanía Identifica con facilidad las paltas maduras y no tires más el dinero. Foto: Hogarmanía El garbanzo se volvió popular en jardinería doméstica por dos razones. La primera es nutricional: al hidratarlo y procesarlo, parte de sus compuestos queda en el agua y luego llega al suelo. La segunda es biológica: cuando se suma materia orgánica, se suele activar la vida del sustrato. Los microorganismos descomponen residuos y liberan nutrientes que la raíz puede aprovechar. Esa dinámica no depende solo del garbanzo. Depende del manejo general: humedad equilibrada, aireación, y un suelo vivo. Por eso, este tipo de preparados puede funcionar como ayuda, pero no reemplaza un programa de fertilización ni corrige problemas de base.

Receta paso a paso y forma correcta de aplicar el abono casero El método más difundido se prepara con 250 gramos de garbanzos secos. Se cubren con agua y se dejan hidratar durante la noche. Al día siguiente, se licúan con el mismo líquido del remojo hasta lograr una mezcla uniforme. Si hay restos grandes, se puede colar para evitar que se tape la regadera. Luego se diluye esa base en dos litros de agua y se deja reposar unos 40 minutos. La aplicación también importa: se riega sobre la tierra, alrededor del árbol, sin mojar el tronco y evitando charcos. En suelo, conviene hacerlo sobre el borde de la copa. En maceta, mejor en el perímetro del sustrato. Y un detalle clave: prepararlo y usarlo en el día.