Estos son los alimentos que limpian tus arterias y protegen tu corazón

La alimentación marca una diferencia real en la salud del corazón . Con el paso de los años, las arterias acumulan grasa y el riesgo cardiovascular aumenta. Frente a eso, ciertos alimentos aportan sus nutrientes y beneficios para la circulación. No se trata de dietas extremas ni restricciones difíciles.

El ajo ocupa un lugar importante en muchas listas sobre salud cardiovascular. Diversos estudios lo relacionan con una mejor circulación y con niveles más estables de presión arterial. Además, aporta sabor a las comidas y forma parte de recetas simples que muchas personas consumen a diario.

El salmón también aparece entre los más valorados por su contenido de omega 3. Este tipo de grasa ayuda al corazón y favorece la salud de las arterias . Junto con el aguacate y el aceite de oliva, forma parte de una alimentación asociada con menor riesgo cardiovascular y mejor salud metabólica.

La avena sigue entre los alimentos más recomendados para el desayuno. Su fibra ayuda a reducir el colesterol y genera sensación de saciedad durante varias horas. Las nueces también aportan grasas saludables y nutrientes relacionados con el cuidado del corazón, sobre todo en adultos mayores.

Las frutas recomendadas para disminuir el colesterol Los arándanos, las peras, las manzanas son alimentos ideales para incluir a tu dieta. Foto: Ph Shutterstock Las frutas recomendadas para disminuir el colesterol Los arándanos, las peras, las manzanas son alimentos ideales para incluir a tu dieta. Foto: Ph Shutterstock

Los arándanos ganaron popularidad por sus antioxidantes. Muchas investigaciones los relacionan con protección celular y mejor salud vascular. La espinaca, por otro lado, aporta hierro, fibra y compuestos naturales que favorecen la circulación y el bienestar general.

El té verde completa la lista de bebidas más elegidas para cuidar el corazón. Su consumo moderado se asocia con beneficios para la salud cardiovascular y el metabolismo. Además, muchas personas lo toman como alternativa a bebidas azucaradas o con exceso de cafeína.