Estos son los alimentos que limpian tus arterias y protegen tu corazón
El corazón lo siente: estos alimentos ayudan a cuidar las arterias después de los 40. Un cambio que ayuda a mejorar la circulación y el corazón.
La alimentación marca una diferencia real en la salud del corazón. Con el paso de los años, las arterias acumulan grasa y el riesgo cardiovascular aumenta. Frente a eso, ciertos alimentos aportan sus nutrientes y beneficios para la circulación. No se trata de dietas extremas ni restricciones difíciles.
Los alimentos que más recomiendan para cuidar las arterias y la circulación
El ajo ocupa un lugar importante en muchas listas sobre salud cardiovascular. Diversos estudios lo relacionan con una mejor circulación y con niveles más estables de presión arterial. Además, aporta sabor a las comidas y forma parte de recetas simples que muchas personas consumen a diario.
El salmón también aparece entre los más valorados por su contenido de omega 3. Este tipo de grasa ayuda al corazón y favorece la salud de las arterias. Junto con el aguacate y el aceite de oliva, forma parte de una alimentación asociada con menor riesgo cardiovascular y mejor salud metabólica.
La avena sigue entre los alimentos más recomendados para el desayuno. Su fibra ayuda a reducir el colesterol y genera sensación de saciedad durante varias horas. Las nueces también aportan grasas saludables y nutrientes relacionados con el cuidado del corazón, sobre todo en adultos mayores.
Los arándanos ganaron popularidad por sus antioxidantes. Muchas investigaciones los relacionan con protección celular y mejor salud vascular. La espinaca, por otro lado, aporta hierro, fibra y compuestos naturales que favorecen la circulación y el bienestar general.
El té verde completa la lista de bebidas más elegidas para cuidar el corazón. Su consumo moderado se asocia con beneficios para la salud cardiovascular y el metabolismo. Además, muchas personas lo toman como alternativa a bebidas azucaradas o con exceso de cafeína.