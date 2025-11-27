Tu baño huele mal, prueba esto antes de llamar al plomero

Un baño limpio y con un olor agradable es sinónimo de bienestar. No permitas que un pequeño problema en el lavabo.

En la mayoría de los hogares, el mal olor del baño reside en la acumulación de suciedad. Restos de pasta dental, jabón, cabellos y otras partículas se pegan en las paredes del drenaje. Esto crea un ambiente de fiesta para que bacterias y moho campen a sus anchas sin control. El hedor que sientes es la actividad de estos microorganismos en pleno análisis.

Un truco para el lavabo de tu baño La suciedad no es la única razón detrás del mal olor persistente en el lavabo de la casa. A veces, el problema se origina en una instalación con fallos o espacios en los sellos de las uniones. Otro culpable es la falta de uso prolongado, lo que seca la trampa de agua (o sifón). Sin agua en el sifón, los olores residuales de la tubería central suben sin filtro.

3 consejos útiles para quitar el mal olor y destapar el lavabo Destapa tu lavabo con alguna de estas ideas. Foto: Pexels 3 consejos útiles para quitar el mal olor y destapar el lavabo Destapa tu lavabo con alguna de estas ideas. Foto: Pexels Una limpieza interna profunda y periódica es absolutamente crucial para la higiene. Tus aliados para esta misión serán dos productos de cocina: bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Juntos, desprenden residuos pegados y neutralizan los aromas desagradables con gran potencia.

Limpieza profunda Comienza introduciendo media taza de bicarbonato de sodio directamente por el desagüe. Asegúrese de que todo el polvo baje hacia la tubería interna del lavabo. Deja que este agente alcalino actúe de ocho a diez minutos para que empiece a trabajar en la suciedad. El bicarbonato comienza a descomponer las grasas y residuos pegados a la pared del tubo.

Luego de la espera, vierte lentamente una taza de vinagre blanco justo después del bicarbonato. La reacción química de ambos ingredientes genera un efecto burbujeante y efervescente. Esta espuma funciona como un exfoliante interno para desprender los residuos de suciedad más tenaces. Escucharás un sonido chispeante, señal de que la mezcla está haciendo su trabajo de desincrustación.