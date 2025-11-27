El universo de Game of Thrones para rato: prepara tu agenda para 2026

Antes de Game of Thrones. La nueva serie que te mostrará los orígenes de Poniente. El universo de George Martin crece en HBO.

Westeros tiene asegurada una larga vida en la pantalla chica. HBO mantiene su promesa de entregar épica y fantasía hasta, al menos, el año 2028. El universo de Game of Thrones creado por George Martin no solo goza de buena salud, se expande con historias nuevas y emocionantes. La audiencia disfrutará de dragones, intrigas y héroes desconocidos. Así que prepara tu agenda para 2026.

Más Game of Thrones en HBO La gran novedad aterriza en la plataforma el 19 de enero del año 2026. Se trata de El Caballero de los Siete Reinos , una serie original de la cadena HBO. La producción está basada en la obra homónima de George Martin, el escritor de la saga. Esta serie ya tiene un gran voto de confianza, pues fue renovada para una segunda temporada.

Llega la segunda temporada de La Casa del Dragón. Foto: HBO La Casa del Dragón llega a HBO. Foto: HBO La acción de esta nueva producción se sitúa cien años antes de los eventos de Game of Thrones. Seguiremos el camino de dos personajes completamente nuevos en la pantalla chica: Dunk y Egg. Dunk es interpretado por Peter Claffey y Egg por el joven actor Dexter Sol Ansell. Su viaje inicia con la formación de una amistad improbable que definirá toda la historia.

trailer-de-El-caballero-de-los-siete-reinos Otra historia referida a la saga La serie El Caballero de los Siete Reinos explora rincones menos transitados de Poniente. Presenta a la audiencia relatos y protagonistas diferentes a los de las sagas centrales de poder. Este formato ofrece la posibilidad de ahondar en historias más íntimas y personales. Se enfoca en personajes alejados de la primera línea de sucesión al Trono de Hierro.

Aunque los protagonistas no busquen el Trono, sus historias están inspiradas en los conflictos sociales. La obra mantiene los enfrentamientos políticos y personales que caracterizan al universo de Martin.