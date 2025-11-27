Esta película oculta de Netflix te atrapará

La película cuestiona la propia definición de cordura y el costo de la contención. Sugiere que, a veces, ceder a esa "locura" es un acto de supervivencia.

Esta película oculta en Netflix, Las locuras, dirigida por Rodrigo García, invita a mirar la fragilidad. Seis mujeres comparten una realidad agitada que las empuja a tomar decisiones extremas en el mismo momento. Es una producción que, lejos de ser un relato ligero, se siente como una sacudida emocional.

Una película oculta La película tiene un concepto simple, pero profundo: la locura nos visita a todos sin avisar. Esta fuerza interna empuja a los personajes a decantar su realidad y confrontar sus miedos guardados.

netflix2 La acción transcurre durante un único y largo día lluvioso en la gran Ciudad de México. El ambiente gris y húmedo funciona como un personaje más en la trama, reflejando el estado de ánimo general. Bajo esta atmósfera se desarrolla un entramado de seis historias femeninas que corren en paralelo. El director, Rodrigo García, utiliza este escenario para intensificar la tensión dramática.