Truco de parrillero: por qué sirve pasar un ajo por la parrilla antes del asado

La combinación de parrilla y ajo se volvió un truco infalible entre los fanáticos del asado. Este ingrediente natural ayuda a limpiar y desinfectar fácilmente.

Un truco sencillo y económico: frotar ajo sobre la parrilla caliente ayuda a eliminar grasa y mantener el sabor original de la carne. Foto: Shutterstock

La parrilla es una herramienta fundamental de los hogares argentinos y es imprescindible saber cómo quitar la grasa y el hollín antes de un buen asado. Si bien existen diversos métodos de limpieza, se ha popularizado uno que sorprende por su simplicidad: el uso de un diente de ajo.

Un aliado natural para eliminar residuos El ajo no solo tiene propiedades antibacterianas, sino que también ayuda a remover la suciedad incrustada en los hierros. Para aplicarlo, se corta un diente por la mitad y se frota con fuerza sobre la parrilla caliente o tibia. Su jugo actúa como un desengrasante natural, facilitando la limpieza sin necesidad de productos químicos.

shutterstock_755104252 El ajo libera alicina, un compuesto natural con poder antibacteriano ideal para desinfectar la parrilla antes del asado. Foto: Shutterstock Además, este truco deja una fina capa protectora que evita que los alimentos se adhieran al metal durante la cocción. Muchos parrilleros lo prefieren frente al uso de cepillos o detergentes, ya que no altera el sabor de la carne y mantiene el aroma característico del asado.

Un tip para la parrilla que gana popularidad Con las redes sociales repletas de consejos gastronómicos, este método casero de limpieza se volvió tendencia entre los amantes del asado. Simplemente debemos usar un poco de la cabeza del ajo para mantener la parrilla en condiciones sin esfuerzo ni dinero extra.