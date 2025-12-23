Tres plantas rojas para Navidad: cuáles elegir y cómo cuidarlas durante la temporada

El rojo suele marcar el pulso de las fiestas de Navidad y, en plantas , ese tono funciona como un adorno que no se apaga al terminar la cena. En interiores, aporta calidez visual. En patios o jardines protegidos, suma un contraste fuerte frente al invierno.

La clave está en elegir especies que toleren bien la vida dentro de casa y entender qué necesitan para sostener el color. Hay tres candidatas que se repiten año tras año por un motivo simple: lucen mucho y, con pocos ajustes, atraviesan la temporada sin dramas.

La Flor de Pascua, conocida también como poinsettia, es un clásico de diciembre y no por casualidad. Llega desde México y se vuelve protagonista por esas “hojas” rojas que parecen pétalos. En realidad son brácteas, una parte de la planta que cambia de color y enmarca las flores verdaderas, pequeñas y amarillas en el centro. Para que se mantenga pareja y firme, conviene ubicarla en un ambiente luminoso, pero sin rayos directos.

Sufre con las corrientes de aire y también con la calefacción muy cerca. El riego tiene que ser prudente. Se espera a que la tierra se sienta seca en la superficie y se evita dejar agua en la base de la maceta. En temperatura, suele responder mejor con rangos templados, alrededor de 18 a 22 °C.

El anturio suma un rojo brillante, con una textura que parece encerada. Su rasgo más llamativo es la espata, esa estructura tipo “lámina” que rodea la inflorescencia y transforma cualquier rincón en un punto focal. Es una planta de interior y se lleva bien con espacios húmedos. Por eso suele funcionar en baños o cocinas que tengan buena claridad, siempre con luz indirecta.

En riego, no pide sequía total. Se mantiene el sustrato apenas húmedo, sin charcos. La temperatura ideal ronda los 20 °C, estable y sin extremos. Si la meta es sostener la intensidad del rojo, ayuda un fertilizante cada dos semanas con aporte de potasio y fósforo. Cuando aparecen hojas amarillas, suele ser una señal repetida: exceso de agua o falta de luz.

Kalanchoe: una suculenta rendidora que tiene flores por meses

El kalanchoe es de esas plantas que parecen hechas para gente con poco tiempo. Es suculenta, con hojas carnosas que almacenan agua, y florece en racimos. Puede dar varios colores, aunque el rojo es de los más buscados en esta época. Si recibe buena luz natural, suele sostener flores durante meses. Lo ideal es acercarlo a una ventana y regar espaciado, cada diez días como referencia, pero siempre dejando que la tierra se seque entre riegos.

Tolera bien temperaturas interiores, entre 17 y 23 °C, y casi no requiere poda: alcanza con retirar las flores que se van apagando. En sustrato, rinde mejor con mezclas livianas y drenantes, tipo tierra para cactus. Durante la floración, un fertilizante líquido mensual para suculentas puede potenciar el ciclo. Si las hojas se ablandan o se oscurecen, casi siempre hay un responsable: demasiada humedad.

Más allá de la especie, hay reglas que se repiten. La maceta debe drenar. El exceso de agua es el error más común y el más caro. También influye el lugar. Cerca de una estufa, muchas plantas se deshidratan o se manchan. En una zona oscura, pierden vigor y color. Un gesto simple mejora todo: revisar el plato inferior y vaciarlo si junta agua. En invierno, además, conviene regar más temprano para evitar que la humedad quede “fría” durante la noche.

Así, la decoración navideña se vuelve algo vivo y menos descartable. Con tres elecciones bien pensadas y cuidados básicos, el rojo puede acompañar desde Nochebuena hasta bien entrado el verano. No hace falta llenar la casa de macetas. Alcanza con una protagonista y dos apoyos. Y un hábito: mirar la tierra antes de volver a regar.