Tres plantas de interior seguras para convivir con perros, según guías veterinarias

Tener plantas de interior y perro en la misma casa no es una misión imposible. Pero sí requiere elegir con cuidado. Muchas especies ornamentales que se venden como “fáciles” pueden provocar desde irritación hasta cuadros digestivos si el animal las muerde o las ingiere.

Por eso, veterinarios y referentes en bienestar animal suelen sugerir apoyarse en listados oficiales y no guiarse solo por el nombre común. En ese marco, tres plantas aparecen con frecuencia como opciones seguras y populares para sumar verde sin sumar riesgos.

La llamada planta araña, conocida por sus hojas largas y arqueadas, figura en los registros de plantas no tóxicas para perros del centro de control de envenenamientos de la ASPCA. Es una de esas especies que sobreviven a olvidos y rutinas apuradas: tolera interiores, se adapta a macetas medianas y suele recuperarse bien si el riego no es perfecto. En casas con perros curiosos, suma un punto extra: no está asociada a intoxicaciones cuando hay contacto ocasional.

Para quienes buscan una planta que aporte flor y no solo follaje, la violeta africana aparece como candidata. La ASPCA la incluye entre las especies no tóxicas para perros. Es compacta y funciona bien en interiores luminosos, sin necesidad de sol directo.

Su atractivo está en el color: puede levantar un ambiente con muy poco. En hogares con mascotas, el principal cuidado no pasa por la toxicidad, sino por la ubicación. Si el perro es de los que saltan a sillones o repisas, una maceta liviana puede terminar en el piso. Una base estable y un sitio alto, fuera de la “ruta de juego”, suele resolverlo.

Palmera areca: aire tropical y frondas que no son un problema para perros

Si la idea es sumar volumen y un look más tropical, la palmera areca es una de las más elegidas en decoración. También aparece como no tóxica para perros en el listado de la ASPCA. Sus hojas en abanico dan presencia y, con buen espacio, puede crecer sin convertirse en un estorbo. En casas con perros grandes, lo importante es el “factor maceta”: cuanto más alta y pesada, mejor. No tanto por la planta, sino por el riesgo de golpes y vuelcos en carreras dentro del living. Otro detalle: el uso de fertilizantes o productos para “dar brillo” a las hojas puede ser más problemático que la especie en sí, así que es preferible evitar químicos agresivos.

Aunque estas opciones estén consideradas seguras, los veterinarios suelen insistir en una idea simple: “no tóxica” no significa “para masticar”. El comportamiento del animal importa. Cachorros en etapa exploratoria, perros ansiosos o con tendencia destructiva pueden insistir con cualquier maceta. En esos casos, ayuda redirigir la conducta con juguetes, reforzar rutinas y, si hace falta, mover la planta a un lugar menos accesible. También conviene observar señales: si el perro se pone insistente con una especie, la mejor decisión puede ser cambiarla de ambiente.

La recomendación final es práctica: antes de comprar, verificar la especie en listados confiables, como los de la ASPCA, y elegir una maceta firme. Si se usan productos para plagas, optar por alternativas seguras para mascotas o consultar al veterinario. Y ante vómitos, irritación o síntomas raros, actuar rápido: retirar el acceso a la planta y pedir orientación profesional. Con elecciones correctas y buena ubicación, el verde puede convivir con patas y colas sin dramas.