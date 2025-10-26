Tres películas de los años 60 que siguen valiendo cada minuto

Aunque hayan pasado más de seis décadas, estas películas no perdieron fuerza. Si te gusta el cine grande, de los que se recuerdan, este trío todavía tiene mucho para enseñarte. ¿Cuál vas a ver primero?

Clásicos que no envejecen y siguen marcando el camino del cine.

Si pensabas que las películas "viejas" ya no pueden sorprenderte, vale la pena viajar a la década de los años 60 y descubrir tres obras gigantes que, incluso hoy, dejan chiquito a mucho estreno. Historias épicas, innovaciones del cine y personajes inolvidables que siguen haciendo escuela.

Lawrence de Arabia (1962) Un viaje visual a escala monumental. Seguimos al oficial británico T. E. Lawrence en una aventura en pleno desierto durante la Primera Guerra Mundial. Lo que la vuelve imprescindible no es solo su historia de conflictos y decisiones morales, sino su capacidad para deslumbrar: paisajes eternos, escenas gigantes y una puesta en escena que aún hoy se estudia en escuelas de cine.

Vale la pena si te gustan las epopeyas donde el protagonista se pone a prueba en cada paso.

image Un clásico inmenso que aún impacta por su escala. Esta película ganó 7 premios Oscar. Captura de pantalla 2001: Odisea del espacio (1968) Stanley Kubrick llevó la ciencia ficción a otro nivel y, más de 50 años después, su impacto sigue intacto. Misterio, evolución humana, inteligencia artificial y un viaje visual que continúa sorprendiendo incluso a quienes ya vieron mil veces la película.

Ideal si querés salir de lo convencional y sumergirte en una experiencia que no solo se mira, también se piensa.