Netflix: la película con Michael Douglas que se estrenó hace 24 años pero que entró a lo más visto

Un thriller psicológico con una estrella del cine que mezcla narcos, secuestros y psicología. No te pierdas este clásico de los 2000.

A veces resurgen película que todos creían olvidadas. Este es el caso de Don´t Say a Word (Ni una palabra en español), una película con Michael Douglas y Brittany Murphy que se estrenó a comienzos de los 2000 y entró a lo más visto de Netflix hace unos días.

¿De qué trata la película? El film, dirigido por Gary Fleder (Línea de fuego), nos adentra en la historia de Nathan (Douglas), un psiquiatra infantil con una reputación impecable en Manhattan, cuya vida cambia por completo cuando le notifican que su hija fue secuestrada por un grupo de criminales, liderados por Sean Bean.

michael douglas La película dura 1 hora y 53 minutos. Archivo. Los malvivientes no quieren dinero, sino que encuentre y trabaje con una paciente que conoce un código que esconde una fortuna. El problema es que esa paciente lleva una década sin pronunciar una palabra a causa de su trastorno de estrés postraumático por ver cómo mataban a su padre.

Esta joven ha estado en 20 hospitales diferentes durante los últimos diez años y Nathan cree que finge sus síntomas para estar encerrada en esas instituciones. Además, a medida que el psiquiatra avanza en su búsqueda, encuentra que otro doctor también es amenazado por la misma banda criminal.