Tres fertilizantes caseros que devuelven la vida a tus plantas

Así reaccionan las plantas con estos fertilizantes naturales. Lo que tus plantas piden y tienes en casa.

Las plantas avisan cuando algo no va bien. Hojas caídas, flores que no abren, tallos sin fuerza. No siempre es falta de riego o luz. Muchas veces el problema está en el suelo. Sin nutrientes, la planta se apaga. La mejor noticia es que existen fertilizantes caseros simples.

Fertilizantes al alcance de todos El primero son las cáscaras de plátano. Este residuo común aporta potasio, un nutriente ligado a la floración y a la fuerza. Solo hay que cortarlas en trozos pequeños y enterrarlas cerca del tallo. Con el tiempo, el suelo recibe ese aporte y las flores ganan fuerza. Esto también mejora la estructura del sustrato. La descomposición lenta nutre sin saturar la tierra. Es una opción ideal para plantas con flor, macetas y jardines pequeños.

JARDÍN EL ABONO REALIZADO CON CÁSCARAS DE BANANA PUEDE BRINDARLE POTASIO A LAS PLANTAS. Foto: SHUTTERSTOCK JARDÍN EL ABONO REALIZADO CON CÁSCARAS DE BANANA PUEDE BRINDARLE POTASIO A LAS PLANTAS. Foto: SHUTTERSTOCK El segundo fertilizante es la cáscara de huevo. Rica en calcio, ayuda al desarrollo de raíces firmes y tallos más resistentes. Antes de usarla, conviene lavarla, secarla y triturarla bien. Luego se esparce sobre la tierra o se mezcla con el sustrato. Además de nutrir, crea una barrera que incomoda a algunas plagas. Su uso regular reduce problemas ligados a suelos pobres.