Tres ejercicios clave para evitar la joroba y mejorar la postura

Una rutina de ejercicios específica, guiada por el osteópata Pablo Iglesias, puede revertir los efectos de malas posturas y devolverle flexibilidad al tórax.

La postura de la espalda está en problemas, por lo que este ejercicio de pilates es perfecto para corregirla. Foto: Shutterstock

Permanecer sentados frente a la pantalla durante jornadas prolongadas acelera la adopción de posturas inadecuadas, propiciando la formación de la clásica de la joroba. Con el paso del tiempo y el envejecimiento natural, la columna tiende a perder su alineación, provocando rigidez cervical y dolencias lumbares.

Para frenar este proceso, la metodología de pilates se erige como una solución eficaz al enfocarse en fortalecer la musculatura profunda de la espalda y el torso.

A través de una secuencia de ejercicios compartida por el entrenador y osteópata Pablo Iglesias, señala que es posible poner en práctica tres movimientos sencillos para reeducar la postura y devolverle flexibilidad al tórax.

Rutina clave de ejercicios para corregir la postura Con estos ejercicios podrás mejorar la postura que es importante para la salud de la columna y articulaciones Foto: Archivo Extensión de columna (el cisne básico): echado boca abajo, ubicar las palmas a la altura de los hombros con los codos pegados al cuerpo. Al inhalar, presionar suavemente el suelo y elevar la zona pectoral de forma gradual, manteniendo siempre la mirada hacia abajo para no sobrecargar el cuello. Este ejercicio activa los músculos extensores de la espalda y abre la caja torácica.