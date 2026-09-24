Toma nota: cuántos feriados quedan en 2026 y cuáles serán los próximos fines de semana largos

El calendario de feriados 2026 todavía tiene varios días de descanso. Cuáles quedan y qué fines de semana largos habrá hasta diciembre.

El calendario de feriados 2026 todavía tiene varias fechas importantes por delante. Aunque buena parte de los feriados del año ya pasó, quedan algunos días de descanso y fines de semana largos hasta diciembre. El cronograma oficial también contempla días no laborables con fines turísticos.

En septiembre no quedan feriados nacionales. El próximo será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se trata de un feriado trasladable y permitirá conformar un fin de semana largo de tres días.

En noviembre habrá dos fechas importantes. El lunes 9 será feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina. Luego, el lunes 23 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, que será trasladado. Esta última fecha formará un fin de semana largo de tres días.

Diciembre tendrá tres fechas destacadas. El lunes 7 será un día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebrará la Inmaculada Concepción de María. Además, el viernes 25 será feriado por Navidad. De esta manera, habrá un fin de semana largo de cuatro días entre el 5 y el 8 de diciembre y otro de tres días entre el 25 y el 27.