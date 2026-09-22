Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos quedan

El 2026 todavía guarda varios feriados y fechas especiales para organizar viajes, escapadas o aprovechar algunos días libres antes de que termine el año. Octubre tendrá un fin de semana largo y noviembre llegará con una novedad en el calendario, además de otras fechas clave en diciembre. Estas son todas las que quedan.

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. El pontífice llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, según el cronograma anunciado.

Todavía hay varios feriados para anotar antes de fin de año. Foto: Freepik

Durante su estadía está prevista una misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. La jornada especial se incorporará al calendario de feriados de 2026 y permitirá sumar un día de descanso durante noviembre.

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como la fecha cae lunes, permitirá formar un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 10 y el domingo 11.

Se trata de la primera oportunidad de descanso extendido después del feriado del 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín.

Todos los feriados que quedan hasta fin de año

Además de la fecha especial por la visita del Papa, todavía quedan varios feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos. El calendario queda de la siguiente manera:

10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

20 al 22 de noviembre: fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

5 al 8 de diciembre: fin de semana de cuatro días, con el lunes 7 como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 como feriado por la Inmaculada Concepción de María.

25 al 27 de diciembre: fin de semana largo por Navidad.

Feriado, día no laborable y asueto escolar: cuál es la diferencia

Aunque todas las mencionadas son fechas especiales, no tienen el mismo alcance. Los feriados nacionales forman parte del calendario oficial y cuentan con un régimen laboral específico. Pueden ser inamovibles o trasladables, según la celebración.

Los días no laborables con fines turísticos, en cambio, buscan generar fines de semana largos y favorecer la actividad turística. En diciembre, el lunes 7 tendrá esa categoría y se ubicará antes del feriado del martes 8.

Los asuetos escolares funcionan de otra manera. Por ejemplo, el Día del Maestro y el Día del Estudiante pueden modificar la actividad educativa, pero no son feriados nacionales. La suspensión de clases depende del nivel educativo, la jurisdicción y las disposiciones de cada institución.