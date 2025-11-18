Tom Cruise obtuvo un Oscar Honorífico: los demás famosos vetados por Hollywood

El mayor premio de Hollywood es esquivo. Pese a las carreras destacadas y las actuaciones memorables, muchos famosos del cine jamás han levantado un Oscar . A pesar de que Tom Cruise recibió uno honorífico, hay una lista de nombres ilustres que evidencia la feroz competencia que caracteriza a la Academia.

Glenn Close es uno de los casos más emblemáticos de esta curiosa lista. La aclamada actriz suma siete nominaciones a lo largo de su trayectoria sin conseguir un premio. Pese a haber entregado interpretaciones magistrales, la victoria se le ha escapado en cada ocasión. Su talento, sin embargo, es incuestionable para la crítica especializada.

Samuel L. Jackson, con una filmografía extensa que abarca décadas de trabajo, tampoco tiene un Oscar competitivo. Su única nominación fue por Pulp Fiction, una cinta de culto. Su presencia en pantalla es magnética y sus personajes son inconfundibles en la cultura pop. Un reconocimiento a su legado parece pendiente en Hollywood.

Sorprendentemente, Harrison Ford, figura central de sagas legendarias, ostenta una sola nominación. El actor ha participado en algunas de las películas más taquilleras de la historia del cine. Su legado comercial no se ha traducido en premios de la Academia. La estatuilla sigue siendo una meta por cumplir.

Johnny Depp, conocido por su excentricidad y transformaciones físicas, ha sido nominado en tres ocasiones. Sus trabajos en Piratas del Caribe y otros dramas recibieron el aplauso del público. Pese a las nominaciones, se ha ido a casa sin la estatuilla dorada. Es un ícono que aún espera el galardón en la categoría de actuación.

Ian McKellen, nominado dos veces por Dioses y monstruos y El Señor de los Anillos, se suma a la lista. Ralph Fiennes, otro actor de prestigio, tampoco tiene el premio en sus vitrinas. Ambos han entregado personajes inolvidables al mundo de la fantasía y el drama. Sus seguidores lamentan estas ausencias en la historia del premio.

Jóvenes talentos como Jake Gyllenhaal y Jude Law también esperan su momento estelar. Gyllenhaal recibió una nominación por Brokeback Mountain, una obra de impacto social. Law, nominado en dos ocasiones, tampoco ha conseguido el máximo premio. El tiempo está de su lado para alcanzar la meta.

Willem Dafoe, famoso por su trabajo icónico en cine independiente y comercial, aún no lo logra. Liam Neeson, con una carrera exitosa en el cine de acción y el drama, se encuentra en la misma situación. Estos actores han demostrado su valía a través de roles complejos. Su prestigio sigue intacto pese a la Academia.

Annette Bening, con cuatro nominaciones, es otra actriz que se suma a los casos notables. Edward Norton, aclamado por su intensidad en pantalla, también está en la lista de ausentes. Ambos representan la excelencia en la actuación de método y carácter. Su reconocimiento se centra en el respeto de la industria.

Bradley Cooper, nominado en varias ocasiones, y Ryan Gosling, con múltiples candidaturas, buscan el galardón. Ambos han demostrado ser actores y directores talentosos en los últimos años de la década. Su participación constante en la temporada de premios muestra su dedicación. Son firmes candidatos para futuras ediciones.