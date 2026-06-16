Tiene arena dorada y paisajes de película: cómo es la playa custodiada por acantilados que enamora a los viajeros

La playa de Laga combina el surf con la tranquilidad de sus acantilados. Los secretos para disfrutarla en julio, la tradicional merienda frente al mar y las alertas claves sobre el estacionamiento y las mareas.

La playa de Laga (España) es una de las joyas más amadas por los surfistas gracias a su arena dorada y grandes olas. Pero también es uno de los destinos más románticos porque su tranquilidad invita a descansar observando paisajes espectaculares protegidos por acantilados.

Su mayor atractivo es el contraste de sus 574 metros de arena fina y dorada con el acantilado del cabo de Ogoño, todo dentro de la protegida Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Visitarla en julio es una de las mejores épocas porque hay temperaturas agradables, entre 20°C y 25°C.

Además, el agua del lugar alcanza unos 21°C, permitiendo baños recreativos prolongados y cómodos. Pero también los socorristas operan diariamente y todos los servicios de duchas, escuelas de surf y los pequeños quioscos están abiertos de forma continua.

shutterstock_2764933369 La playa de Laga es uno de los destinos ideales para visitar en julio. Archivo Una de las costumbres más extendidas durante la época es merendar chocolate caliente con pan tostado en las terrazas del restaurante Toki Alai. Aunque el local está abierto durante todo el año, gana especial protagonismo en el verano cuando se puede salir a la terraza para disfrutar de sus vistas panorámicas.

Recomendaciones para visitar en julio Sin embargo, el estacionamiento es limitado y en los días de julio se llena por completo antes de las 11 a.m. Por eso, se recomienda madrugar para llegar temprano y evitar caminar kilómetros por la carretera.