Termas: estas dos opciones tienen mejores precios para jubilados

El plan de primavera que busca todo jubilado: aguas calientes y precio bajo. A dónde ir a las termas esta temporada.

Si eres jubilado y buscas una escapada corta para salir de la rutina, la primavera 2026 es el mejor momento para visitar las termas. Con tarifa con descuento, y un clima que invita a estar afuera, hay dos complejos que sobresalen por precio accesible y buen servicio: Federación y Dolores. Dos destinos que mantienen valor especial para adultos mayores y que quedan cerca de Buenos Aires.

Aguas calientes con precio amigo y viaje sin tanto trayecto El Parque Termal de Federación, en Entre Ríos, es uno de los más grandes. Tiene piletas techadas y al aire libre, parque acuático y áreas verdes para caminar sin prisa. Para la temporada 2026 la entrada para jubilados y pensionados cuesta $15.700, mientras que la entrada general vale $23.700. Se llega por RN 14, a unos 480 km de la Ciudad de Buenos Aires, y hay bus directo desde Retiro. El agua surge a 42 grados y es conocida por su cuidado para articulaciones y circulación.

La otra gran opción es Termas de Dolores, a solo 210 km de CABA por Ruta 2. Es perfecta si buscas una escapada sin viajar tanto. El predio es nuevo, con piletas cubiertas, semi cubiertas y un sector de wellness con hidromasaje. El precio para jubilados no residentes es de $15.840 y si vas en contingente baja a $13.420. Hay bus todos los días y el acceso al complejo es simple.

Lo bueno de ir en primavera es que puedes tomar sol sin el calor intenso del verano. Ambos complejos abren todo el año y ofrecen reposeras, vestuarios amplios, servicio de salud y hoteles cerca con tarifa especial para jubilados. En Dolores, varios alojamientos ofrecen paquete con entrada incluida, lo que ayuda a bajar el gasto total del viaje.