Temporada de Libra y los intensos cambios para Leo, Aries y Sagitario

Arrancó la temporada de Libra 2026 y va del 22 de septiembre al 22 de octubre. Es una etapa que trae foco en vínculos, acuerdos y balance. Para los signos de fuego, el impacto es directo. Leo, Aries y Sagitario viven semanas con más movimiento social, charlas clave y decisiones que pueden abrir una puerta nueva, justo antes de que Venus inicie su fase retrógrada el 3 de octubre.

Qué trae Libra para los tres signos de fuego Para Aries, el tema central son las relaciones. El Sol en Libra se para frente a tu signo y te pide revisar pareja, socios y acuerdos. Es momento de negociar reglas, escuchar al otro y ver dónde cedes de más. Si hay una charla pendiente o un contrato por cerrar, esta temporada te da diplomacia y claridad para llegar a un punto medio. La paciencia será tu mejor aliada.

Para Leo, se activa la comunicación. Es un periodo con más mensajes, reuniones, viajes cortos y posibles cursos. Tu palabra tiene peso y puedes destrabar algo que estaba frenado con una sola conversación. La astrología marca alianzas y contactos profesionales que traen chance de crecer. Si tienes que presentar una idea o pedir un lugar, hazlo ahora. Un dato en chat o una charla cara a cara puede cambiar tu plan.