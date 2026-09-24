Si quieres definir las piernas, empieza con estos 3 ejercicios en casa

Se viene el calor y todas queremos sentir las piernas más firmes, con short o bikini sin tanto pudor. No hace falta un gimnasio caro ni una rutina larga: con tres ejercicios básicos, hechos en casa, puedes ver cambio real en pocas semanas.

Los 3 ejercicios clave para marcar piernas en casa El primero es la sentadilla, el clásico squat. Es el más completo porque activa cuádriceps, glúteo y parte posterior de la pierna al mismo tiempo. Ponte de pie, pies al ancho de hombros, baja la cadera como si te fueras a sentar en una silla, con espalda recta y rodilla alineada con la punta del pie. Haz 3 series de 12 a 15 repeticiones. Si ya tienes algo de fuerza, suma una mochila con peso o una botella con agua para más estímulo.

Un ejercicio clave y sin costo. Fuente: Shutterstock. El segundo es la zancada o lunge, ideal para dar forma y mejorar el equilibrio. Da un paso largo al frente, baja hasta que ambas rodillas queden en 90 grados y vuelve a la posición inicial. Mantén el torso derecho y el abdomen firme para no cargar la zona lumbar. Alterna las piernas y haz 3 series de 10 a 12 por lado. Este gesto trabaja cuádriceps y glúteo de forma intensa y ayuda a corregir desbalances entre una pierna y otra.

El tercero es el puente de glúteos o glute bridge, clave para la parte de atrás de la pierna. Acuéstate boca arriba, rodillas dobladas, pies apoyados en el piso. Eleva la cadera y aprieta los glúteos arriba por dos segundos, luego baja con control. Haz 3 series de 15 repeticiones. Si quieres más reto, mantén arriba 5 segundos o pon un peso liviano sobre la pelvis. Este ejercicio suma firmeza y ayuda a la estabilidad de cadera y zona baja de la espalda.