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Si quieres definir las piernas, empieza con estos 3 ejercicios en casa

Piernas marcadas antes del calor: 3 ejercicios que no fallan. Rutina corta para piernas firmes sin ir al gimnasio.

Julián Martínez

Define tus piernas para la primavera.

Define tus piernas para la primavera.

Se viene el calor y todas queremos sentir las piernas más firmes, con short o bikini sin tanto pudor. No hace falta un gimnasio caro ni una rutina larga: con tres ejercicios básicos, hechos en casa, puedes ver cambio real en pocas semanas.

Los 3 ejercicios clave para marcar piernas en casa

El primero es la sentadilla, el clásico squat. Es el más completo porque activa cuádriceps, glúteo y parte posterior de la pierna al mismo tiempo. Ponte de pie, pies al ancho de hombros, baja la cadera como si te fueras a sentar en una silla, con espalda recta y rodilla alineada con la punta del pie. Haz 3 series de 12 a 15 repeticiones. Si ya tienes algo de fuerza, suma una mochila con peso o una botella con agua para más estímulo.

Un ejercicio clave y sin costo. Fuente: Shutterstock.

Un ejercicio clave y sin costo. Fuente: Shutterstock.

El segundo es la zancada o lunge, ideal para dar forma y mejorar el equilibrio. Da un paso largo al frente, baja hasta que ambas rodillas queden en 90 grados y vuelve a la posición inicial. Mantén el torso derecho y el abdomen firme para no cargar la zona lumbar. Alterna las piernas y haz 3 series de 10 a 12 por lado. Este gesto trabaja cuádriceps y glúteo de forma intensa y ayuda a corregir desbalances entre una pierna y otra.

El tercero es el puente de glúteos o glute bridge, clave para la parte de atrás de la pierna. Acuéstate boca arriba, rodillas dobladas, pies apoyados en el piso. Eleva la cadera y aprieta los glúteos arriba por dos segundos, luego baja con control. Haz 3 series de 15 repeticiones. Si quieres más reto, mantén arriba 5 segundos o pon un peso liviano sobre la pelvis. Este ejercicio suma firmeza y ayuda a la estabilidad de cadera y zona baja de la espalda.

Con estos tres ejercicios, tres veces por semana y descanso entre días, logras tono sin salir de casa. La clave es la constancia, buena técnica y subir la carga de a poco. Bebe agua, duerme bien y combina con caminata diaria

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