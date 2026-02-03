Tendencia: por qué recomiendan esparcir pimienta negra en el limonero

La pimienta negra tiene beneficios que ayudan al limonero a estar saludable. Una técnica ecológica y de bajo costo para la planta.

A veces los que se dedican a la jardinería saben que mantener el limonero sano no es una tarea tan sencilla. Sin embargo, hay una técnica de la agricultura orgánica que gana terreno por su eficacia. Se trata del uso de pimienta negra.

Para qué se usa la pimienta en el limonero La pimienta negra actúa como barrera protectora. Es un ingrediente de cocina que por su alto contenido de piperina trabaja como un potente irritante para el sistema olfativo de insectos y mamíferos creando de esa manera un perímetro de seguridad alrededor del árbol.

La clave de este método está en la química. Las plagas localizan a los cítricos por el olor de las hojas y los frutos. El aroma penetrante de la pimienta confunde sus receptores evitando así que el árbol sea un blanco fácil. Además, tiene un efecto disuasorio para animales domésticos o roedores que excavan en las raíces para marcar territorio en el tronco de la planta.

Es por eso que optar por esta técnica ecológica tiene varias ventajas: protege del estrés a las plantas porque será un árbol libre de ácaros, pulgones y hormigas. Eso permitirá que haya limones con más jugos y cáscaras resistentes.

La manzanilla es el ingrediente clave para mantener tu limonero sano y sin plagas, te contamos cómo lograrlo Foto: Freepik La tendencia con pimienta que se impone para el limonero. Foto: Freepik Asimismo, al evitar mordeduras de insectos se eliminan las puertas de entrada para hongos y bacterias patógenas que suelen enfermar la madera del árbol. Además, la pimienta no altera la condición del suelo ni daña la biodiversidad circundante.