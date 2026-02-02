La planta que adorna el jardín y atrae mariposas: no necesita muchos cuidados y sorprenden con su aroma intenso

El secreto para atraer a este pequeño animal que trasnmite alegría y dejar tu jardín como un paraíso.

Estos son los trucos definitivos para lograr un jardín lleno de mariposas Foto: House Beautiful - housebeautiful.com

Atraer un mariposa al jardín es sencillo si escoges las plantas correctas. Por lo general, estos pequeños animales alados prefieren los colores intensos (especialmente rojo, naranja y amarillo) y flores con formas planas que facilitan el acceso al néctar de su centro.

Según algunas creencias, una mariposa es un símbolo de alegría, resiliencia, amor y buena suerte, que invita a encontrar la belleza en lo más pequeño. Otros lo interpretan como un mensaje de un ser querido fallecido o una invitación a dejar atrás cargas emocionales y vivir más liviano.

Atrae una mariposa a tu jardín con estas plantas. Getty Images El simbolismo que encierra a una mariposa hace que muchos quieran tener una cerca. Pero para hacerlo tienen que tener en cuenta las preferencias de estos animales y las precauciones que necesita cada planta que tengamos en el jardín para potenciar su color y aroma.

Las plantas que recomendamos para tu jardín Salvias: un imán para la mariposa, sobre todo la de color rojo y azul/violeta

Fucsias o Aretillos: sus flores colgantes resultan atractivas para los mariposas

Hibiscos: sus flores son grandes y ricas en néctar

Lantanas: arbustos con flores de varios colores

Mirto y Muicle: son una fuente de alimento constante para los mariposas

Enredaderas: cubren los muros, refrescan y llaman la atención de mariposas mariposa blanca (1) Animales como los gatos o perros pueden espantar a las mariposas. Archivo. Es importante prestar atención a cada planta, aunque la mayoría requiere de una gran cantidad de luz solar. Muchos no lo saben, pero la luz solar es clave para que se produzca néctar de color y olor intenso que atrae a insectos y aves.