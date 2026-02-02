La planta que adorna el jardín y atrae mariposas: no necesita muchos cuidados y sorprenden con su aroma intenso
El secreto para atraer a este pequeño animal que trasnmite alegría y dejar tu jardín como un paraíso.
Atraer un mariposa al jardín es sencillo si escoges las plantas correctas. Por lo general, estos pequeños animales alados prefieren los colores intensos (especialmente rojo, naranja y amarillo) y flores con formas planas que facilitan el acceso al néctar de su centro.
Según algunas creencias, una mariposa es un símbolo de alegría, resiliencia, amor y buena suerte, que invita a encontrar la belleza en lo más pequeño. Otros lo interpretan como un mensaje de un ser querido fallecido o una invitación a dejar atrás cargas emocionales y vivir más liviano.
El simbolismo que encierra a una mariposa hace que muchos quieran tener una cerca. Pero para hacerlo tienen que tener en cuenta las preferencias de estos animales y las precauciones que necesita cada planta que tengamos en el jardín para potenciar su color y aroma.
Las plantas que recomendamos para tu jardín
- Salvias: un imán para la mariposa, sobre todo la de color rojo y azul/violeta
- Fucsias o Aretillos: sus flores colgantes resultan atractivas para los mariposas
- Hibiscos: sus flores son grandes y ricas en néctar
- Lantanas: arbustos con flores de varios colores
- Mirto y Muicle: son una fuente de alimento constante para los mariposas
- Enredaderas: cubren los muros, refrescan y llaman la atención de mariposas
Es importante prestar atención a cada planta, aunque la mayoría requiere de una gran cantidad de luz solar. Muchos no lo saben, pero la luz solar es clave para que se produzca néctar de color y olor intenso que atrae a insectos y aves.
También es necesario realizar una poda estratégica, es decir, quitar las flores marchitas o varas florales para estimular las nuevas floraciones. Esto funcionará solamente si mantienes el suelo húmedo pero con un buen drenaje.